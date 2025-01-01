Як звільняли Вовчанський агрегатний завод: у ГУР показали ексклюзивне відео

У день народження Степана Бандери у ГУР показали ексклюзивне відео надскладної операції.

У ГУР показали відео, як звільнювали від окупантів Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Йдеться про події вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"У річницю від дня народження провідника Української ідеї вшановуємо його ім’я та показуємо ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу, на яку надихав Степан Андрійович", – йдеться в повідомленні.

На кадрах показано штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу. Операцію розвідка чесно називає однією з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснених воїнами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи “тимурівців” із підрозділу “Стугна”:

штурмові дії;

вогнева підтримка 120-мм міномета;

взяття в полон російських окупантів;

робота бойових медиків.

Як звільняли Вовчанський агрегатний завод: у ГУР показали відео

Нагадаємо, що ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод наприкінці вересня 2024 року, захоплений окупантами під час наступу на Харківщину навесні 2024-го.

Проте у вже у жовтні Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що окупаційні війська могли знову захопити Вовчанський агрегатний завод.

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