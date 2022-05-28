"Яка армія сильна російська? Бутафорська": окупант скаржився матері на порядки в армії агресора

Моральний дух серед російських окупантів низький.

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову росіянина з матір'ю. У ній солдат розповідає про неможливість звільнитися з армії та повернутися додому.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Хлопець розповідає про порядки, які панують у ворожій армії. Син скаржиться, що обіцяної ротації не передбачається.

"Немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є**ть спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати! Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день. Їм у вуха ср*ть, які вони пі****си. Зрадники батьківщини, гірше гівноїдів. Не чоловіки, ви жінки. Вони сидять і слухають, сподіваючись що звільняться. Але доки до Росії не вибратись, звільнитись неможливо взагалі. А як до Росії вибратися? На кордоні ФСБсівці стоять. Вони кожну машину перевіряють до гвинтика. Раптом сховався якийсь утікач", - каже окупант країни-агресорки.

За його словами, не має ідей, як вибратися з України: "Тут тиждень прожити, можна вже свято влаштовувати. Як мене ця армія за**ала. Разом з державою є**ною".

На питання матері, а що ж робити, він просить звертатись до комітету солдатських матерів та військової прокуратури: "Кажи, я розлучаюсь, хвора жінка, у мене один син залишився, поверніть його додому!".

В кінці розмови росіянин розповідає, що буде писати відмову служити. Мовляв, сидіти за ґратами безпечніше, ніж служити "помийці".

"У нас взагалі немає кому йти в наступ. Вісім людей беруть село. Проти них 500 людей сидить в бетоні. А вони вісім йдуть взагалі без жодної підтримки. Про що можна говорити? Яка армія сильна російська? Бутафорська", - каже російський окупант.

Як повідомлялося, на території Російської Федерації тривають заходи прихованої мобілізації. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість особового складу. Російський агресор продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання.

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