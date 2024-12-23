Яка частка північнокорейських снарядів під час атак РФ по Україні: в РНБО підрахували

За словами керівника ЦПД, понад 60% артилерійських і мінометних снарядів, які Росія використовує в Україні, зараз надходять з Пхеньяна.

Понад 60% боєприпасів, якими РФ обстрілює Україну, країна-агресорка отримує від Північної Кореї.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

"Північнокорейські боєприпаси тримають російську оборону", – заявив Коваленко.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на українських чиновників, північнокорейські ракети становлять майже третину російських пусків балістичних ракет по Україні цього року.

За даними супутникових знімків, у КНДР розширюється площа комплексу з виробництва балістичних ракет Hwasong-11 (відомі на Заході як KN-23 і KN-24), якими РФ обстрілювала Україну.

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За даними Вашингтона та Сеула, КНДР відправила до Росії приблизно 20 тис. контейнерів з боєприпасами – від артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм до новітніх балістичних ракет Hwasong-11.

Наразі майже 200 північнокорейських заводів з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність. Натомість Росія постачає паливо й обладнання для підтримки виробництва зброї в Пхеньяні.

Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Раніше у WSJ повідомили, чим Росія "платить" за зброю від КНДР.

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