Назви та чисельність військових формувань та підрозділів ЗСУ: терміни, які потрібно знати

Назви та чисельність військових формувань та підрозділів ЗСУ: терміни, які потрібно знати

Яка чисельність сотні, взводу, батальйону, полку, бригади, дивізії, що таке рій, чота, як називаються військові формування та підрозділи - в матеріалі ТСН.ua

Назви військових підрозділів та їх чисельність

Рій (відділення)

Рій або відділення — це найменша військова одиниця чисельністю 9–15 воїнів, якою командує підстаршина або ройовий, 3–4 рої становлять чоту (взвод).

Наразі, у Збройних Силах України називається відділенням, аналогічно до радянської назви російською «отделение».

У Січових Стрільців, УПА, УНСО рій налічував від 5 до 10 осіб.

Яка чисельність чоти (взводу)

Чисельність чоти в ЗСУ — від 15 до 45 військовослужбовців, в залежності від роду військ і функціонального призначення.

Чота́ або взвод — це військове формування, тактичний підрозділ, що входить до складу роти або батареї. Окремі взводи можуть знаходиться в складі батальйону, дивізіону, полку, бригади, або ж управлінь, установ тощо.

Сотня (Рота)

Рота, Сотня або Компанія — військове формування, тактичний підрозділ, що складається зазвичай з декількох взводів, крім того, до складу роти може входити та кілька самостійних відділень, що не входять до складу жодного зі взводів. Зазвичай рота входить до складу батальйону, але іноді існують роти як самостійні окремі формування.Чисельність роти — 80–200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.

В артилерії роті структурно відповідає батарея.

В авіації роті структурно відповідає ескадрилья.

У кінноті роті умовно відповідає ескадрон.

Артилерійська батарея структурно відповідає загальновійськовій роті та складається зі взводів.

Артилерійська батарея — це підрозділ в артилерійських частинах та на кораблях, що складається з 2–6 і більше гармат та гарматної обслуги.

За типом основного озброєння артилерійські батареї бувають:

гарматними,

гаубичними,

мінометними,

реактивними,

батареями самохідних артилерійських установок (САУ).

У сучасних арміях в батареї — від 2-3 вогневих взводів, взвод (відділення) управління та від 2 до 6 гармат (мінометів) або від 4 до 6 (САУ). Також, батареї полкової, протитанкової, зенітної артилерії малого калібру можуть використовуватися повзводно і погарматно. Окрім того, батареями іменуються підрозділи топографічної, звукометричної, оптичної розвідки. Існують також й інші батареї: управління, паркова, навчальна тощо.

Яка чисельність батальйону

Батальйон — це основний тактичний підрозділ в сухопутних військах та частинах морської піхоти. Батальйон складається з декількох рот і окремих взводів та входить до складу полку або бригади. Чисельність сучасного батальйону сягає від 400 до 800 осіб.

Окремий батальйон являє собою самостійну адміністративну одиницю (частину). Штатним командиром батальйону є офіцер у ранзі майора або підполковника.

Артилерійський дивізіон

Батальйону і піхотним військам в ракетних військах та артилерії відповідає основний вогневий та тактичний підрозділ - артилерійський дивізіон. Дивізіон зазвичай налічує 150-650 осіб та має на озброєнні від 12 до 24 артилерійські системи різних калібрів. У бою дивізіон може вести вогонь кожною батареєю по різних цілях, а також зосереджений вогонь всіма батареями по одній цілі або групі цілей.

Дивізіон на флоті — це тактична частина (загін) однорідних судів (есмінців, підводних човнів), що зазвичай входить до складу з'єднання кораблів.Кількість кораблів у дивізіоні суттєво різниться в залежності від призначення, тактики дій та озброєння. Дивізіон зазвичай входить до складу полку.

Яка чисельність полку

Полк по складу займає проміжне місце між батальйоном і бригадою. Зустрічається практично у всіх видах збройних сил, родах військ і спеціальних військ. Призначений для виконання бойових завдань у складі з'єднань, а також самостійного введення бойових дій. У залежності від особливостей роду військ (сил), полк може вести загальновійськовий, повітряний (протиповітряний) бій або здійснювати бойове чи тилове забезпечення бойових дій. Більшість полків входять у склад дивізії або бригади. Як правило, чисельність полку – від 900 до 1500 осіб, а інколи та більше.

Бригада

Бригада — це тактичне військове з'єднання в усіх видах збройних сил та родах військ. У сухопутних військах складається із декількох батальйонів (дивізіонів) й підрозділів військ спеціального призначення. Умовно кажучи, бригада є збільшеним або посиленим полком. Дві або більше бригад можуть складати дивізію. Командиром бригади зазвичай є бригадний генерал, або генерал-майор, в окремих випадках — полковник.

Існують бригади мотострілецькі (піхотні), моторизовані, мотопіхотні, танкові, повітряно-десантні, аеромобільні, артилерійські, інженерні, зв'язку тощо. В середньому чисельність бригади - від 1 000 до 8 000 осіб, але буває і більше. У військово-морському флоті бригада — тактичне з'єднання кораблів одного класу. Бригада може бути окремою або входити до складу дивізії, корпусу або армії.

Дивізія

Дивізія — це тактичне з'єднання в різних видах збройних сил у складі декількох полків або двох бригад. Розрізняють піхотні (стрілецькі, мотострілецькі, моторизовані), механізовані, бронетанкові, повітряно-десантні, повітряно-штурмові, аеромобільні, артилерійські тощо. Дивізія налічує від 6 000 до 25 000 солдатів. Кілька дивізій утворюють корпус або можуть напряму підпорядковуватися командуванню армій.

Загін

Це постійне або тимчасове військове (відомче) формування, що складається з підрозділів і частин військ (сил), які створюються для виконання бойового або спеціального завдання з різних сил і засобів. Таким чином, чисельність особового складу загону залежить від завдання, що покладено на даний конкретний підрозділ.

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