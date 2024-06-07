Яка головна помилка Залужного була на посаді колишнього головнокомандувача ЗСУ - BILD

Головна помилка колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаді була пов’язана з розрахунками кількості загиблих на війні росіян. Мовляв, він сподівався, що якоїсь миті росіяни самі скажуть “Досить”.

Про це пише BILD.

Як зазначається, точної кількості загиблих по обидві сторони ніхто не знає. Офіційні цифри знищених на війні окупантів також не є об’єктивними, оскільки на це впливає багато факторів.

“Ніхто не знає точну кількість [жертв війни]. Я думаю, скажу чесно, що офіційні дані обох сторін є невірними. Я виходжу з того, що це сотні тисяч. Росіяни втрачають набагато більше, зокрема й зараз. Це плата неймовірно великою кров'ю. Я особисто чув від колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного, з яким неодноразово зустрічався в Україні. А він був дуже успішним: захистив Київ, відбив кілька областей у 2022 році. Одного разу він сказав мені, що найбільша помилка в розрахунках, яку він припустився в цій війні, була в тому, що він думав, ніби в якийсь момент російське суспільство дійде до краю і скаже: “Досить! У нас дуже багато вбитих і поранених”, - прокоментував слова Залужного заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Він також додав, що на “обурення росіян” Залужний розраховував не пізніше початку 2023 року.

Нагадаємо, що Зеленський своїм указом № 309/2024 звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

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