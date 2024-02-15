Яка головна проблема щодо мобілізації ув'язнених в Україні та чи буде від них користь на фронті: пояснив адвокат

Якщо говорити про кількісний склад засуджених, які зараз відбувають покарання, дві третини з них – це особи, які раніше вже відбували покарання.

Більше половини засуджених людей в Україні – це особи, які відбувають покарання за злочини щодо незаконного обігу наркотичних речових. Багато з них мають залежність і користі на фронті в разі мобілізації не принесуть.

Про це розповів адвокат і голова Державної пенітенціарної служби України 2014 року Сергій Старенький.

"Якщо говорити про кількісний склад засуджених, які зараз відбувають покарання, дві третини з них – це особи, які раніше вже відбували покарання, тобто неодноразово. Більше половини – це особи, які засуджені або за злочини щодо незаконного наркотичного обігу, або інші пов'язані злочини, але скоєні у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння. І вони фактично латентні або активні наркомани... Від таких осіб точно користі не буде у війську”, – розповів Сергій Старенький.

Він також додав, що пропонував би міністру юстиції зосередитися на тому, щоб усіх цих людей, які відбувають покарання, “завантажити роботою для оборонних цілей”.

“Зробити державне замовлення і ці всі 50 тисяч людей, які відбувають покарання, можуть бути корисні державі і фронту в іншій іпостасі, тобто робити нормальну роботу, ту продукцію, якої не вистачає на фронті”, – підкреслив Старенький.

Нагадаємо, що в Мін'юсті заявили про радикальні кроки щодо мобілізації засуджених та ув’язнених.

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