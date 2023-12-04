Яка кількість окупантів загинула та отримала поранення в Україні - дані британської розвідки

Тільки найманці "Вагнера", ймовірно, втратили близько 40 000 пораненими та 20 000 вбитими.

Російські окупанти з 24 лютого минулого року по листопад 2023-го втратили приблизно 50 тисяч одиниць особового складу. Ще до 240 тисяч отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі британської розвідки.

Як зазначається, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили МО РФ, ймовірно, втратили від 180 000 до 240 000 осіб пораненими та приблизно 50 000 вбитими. Найманці "Вагнера", ймовірно, втратили близько 40 000 пораненими та 20 000 вбитими.

“Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 000-280 000 пораненими та приблизно 70 000 вбитими. Це дає приблизний діапазон від 290 000 до 350 000 загальних втрат російських бойовиків. Медіана оціночного діапазону становить 320 000 загальних втрат російських комбатантів”, - розповіли в розвідці.

Там також додали, що навіть серед офіційних російських осіб може існувати низький рівень розуміння загальної кількості втрат через довготривалу культуру нечесної звітності у збройних силах.

Нагадаємо, що на фронті епічно самоліквідувався російський генерал Завадський.

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