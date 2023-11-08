Яка кількість військових ЗСУ може діяти на лівобережжі Херсонщини – дані ISW

На лівобережжі Херсонської область працюють кілька сотень військових ЗСУ, водночас Сили оборони перекинули туди обмежену кількість бронетехніки.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Російські пропагандисти опублікували фото, на якому нібито видно український гусеничний десантний транспорт, що перевозить бойову машину піхоти на лівий берег біля села Кринки.

Натомість інші пропагандисти стверджують, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок, і поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці.

Пропагандисти також стверджують, що один або два українських БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші росіяни відзначали, що українські сили перекинули до цього району кілька бронетранспортерів.

Росіяни також стверджували, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон) діють на східному березі в районі Кринок і продовжують стверджувати, що українські війська утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Один військовий блогер РФ стверджував, що на східному березі Херсонської області діють кілька сотень українських військових.

Угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі, пишуть аналітики ISW.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти безуспішно вели атаки на 6 напрямках – ЗСУ продовжують наступ.

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