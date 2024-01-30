Яка комунальна ситуація в Харкові після ракетних обстрілів: Терехов відповів

Міські мешканці Харкова здебільшого не виїжджали з міста. Всі домівки жителів з опаленням, водопостачання після ракетних обстрілів РФ відновлюється.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Ви знаєте, я хочу сказати, що у нас зараз казати, що люди виїхали з міста - то це не так. Люди з міста нікуди не виїжджали. Всі домівки мешканців міста з опаленням. Що стосується водопостачання, то воно теж відновилося. Щодо енергопостачання, то без світла перебувають три житлові будинки. Сьогодні працюють працівники Харківобленерго для відновлення постачання”, - наголосив Ігор Терехов.

Він також додав, що практично в усі будинки харків'ян подаються усі комунальні послуги.

“У нас є плані дій щодо відновлення на цей рік. Ми поступово відбудовуємо місто. Коштів на це не вистачає. Перш за все це кошти міського бюджету. Кошти уряду також. Ми отримуємо субвенції з бюджету на відбудову. Також кошти наших міжнародних партнерів, з якими ми співробітничаємо. Щодо нашої мети, то ми хочемо відбудувати на цей рік 157 будинків. Відповідні кошти закладено в бюджет. Це більш ніж 1 млрд грн”, - підкреслив Терехов.

Нагадаємо, що у Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після "прильоту" по будинку його бабусі у Харкові.

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