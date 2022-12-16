Яка мета сьогоднішньої масованої ракетної атаки з боку Росії - у ЗСУ дали відповідь

Російські окупанти в п'ятницю, 16 грудня, застосували максимальний військовий ресурс із намаганням виснажити протиповітряну оборону України.

Про це під час телемарафону розповіла представниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання про мету сьогоднішньої масованої ракетної атаки з боку Росії.

За словами Гуменюк, сьогодні росіяни застосували стратегічну авіацію з різних боків, а також вивели на чергування ракетоносій, якого не було зранку.

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"Ми повідомляли про те, що вони цілком імовірно можуть залучити отакий максимальний ресурс, і вони це зробили", - сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що ракетоносій, з якого сьогодні зранку було випущено п'ять ракет, досі залишається в морі.

За словами Гуменюк, по півдню України було випущено 11 ракет: п'ять із них з випущені з моря, інші - з повітря. "Усі вони були спрямовані на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", - уточнила вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

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