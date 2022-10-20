Яка мета "воєнного стану", який оголосив Путін на "приєднаних" до РФ областях: аналітикиня відповіла

Голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна вважає, що є кілька причин запровадження кремлівським диктатором Путіном "воєнного стану" на тимчасово окупованих частинах українських областей.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

"Мені здається тут є декілька причин, чому це було зроблено. По-перше, є суто технічна, практична причина перестати гратися у будь-які політичні ігри, призначеними окупаційними адміністраціями політичним театром навколо фейкових референдумів, і практично, технічно запроваджувати воєнний режим в плані управління цими територіями вже без жодних прикрас, без жодної навіть пропагандистської картинки. Ми всі насправді розуміли в Україні, що там відбувається, що все під владою окупаційних військ, але зараз навіть з точки зору російського законодавства вони виправдовують повне воєнне беззаконня, яке там відбувається і буде відбуватися", – сказала вона.

Кучерова пояснила, чого стосується цей "воєнний стан".

"Чого це стосується? По-перше експропріації майна. По-друге тих обмежень на пересування, які вже і так були запроваджені з літа. На підконтрольну Україні територію з літа не можна було виїхати через заборону російської сторони. В Запорізькій області, наприклад, до останнього там буквально один пункт пропуску функціонував, тому що всі інші Росія позакривала, і то через нього не можна було спокійно проїхати. Це треба було витримати щось значно гірше, ніж фільтрацію. Росія зробила все для того, щоб на підконтрольну Україні територію вже декілька місяців населення не могло виїжджати, і будь-хто, хто планував залишити окуповану територію, мали шанс винятково через окупований Крим, далі на Росію, і далі наші люди виїжджали в Грузію, Латвію, Естонію", – говорить аналітикиня.

За її словами, тепер обмеження набуватимусь жорсткішого характеру.

"Обмеження вже були, але зараз вони набувають більш жорсткого характеру. Це будуть обмеження на пересування не тільки між окупованою територією і підконтрольною Україні, але і в межах окупованих територій, в межах населених пунктів, регіонів. Це будуть перевірки, якісь нові блокпости. Можливо вони запровадять якісь комендантські години з неможливістю виїжджати за межі села, така практика вже була і в Херсонській, і в Запорізькій областях. Це пересування, це експропріація майна, це ухвалення рішення винятково військовими без огляду на ці фейкові окупаційні адміністрації. Це потрібно з технічного боку для цього", – сказала Кучерова.

Окупанти намагаються змінити фокус уваги з можливого відступу на Херсонському напрямку, вважає вона.

"З політичного боку це потрібно для того, щоб змінити фокус уваги з можливого відступу російських військ з правого берега річки Дніпро, оскільки вони реально там логістично заблоковані. Росія не може підтримувати це угрупування і у світлі просування ЗСУ росіянам треба буде звідти збиратися, переправлятися на лівий берег Дніпра. Політично їм зараз вигідно розгорнути ось цю депортацію, змінити фоку уваги і якось в найближчі тижні вивід російських військ з правого берега Дніпра пройде з менш гострою реакцією", – підкреслила аналітикиня.

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним. Там наголосили, що метою окупантів є придушення опору українців.