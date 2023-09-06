Яка насправді ситуація у Росії з ракетами: Юсов розкрив подробиці

Росія зіткнулася з серйозними проблемами у виробництві ракет через санкції. Тепер окупанти взялися відновлювати стару техніку, тож заяви про "безкінечну війну" - це лише пропагандистські вигадки.

У Росії серйозні проблеми з потужностями військово-промислового комплексу, а заяви путінського режиму про можливість роками продовжувати війну проти України насправді далекі від реальної ситуації.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у інтерв'ю Укрінформу.

"Значною мірою російській ВПК зараз зорієнтований на розконсервацію і за можливості – модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості щодо глибокої модернізації виробництва нових озброєнь суттєво зменшилися через запровадження санкцій", - каже Юсов.

За його словами, зараз у росіян насправді серйозні проблеми з сучасною оптикою, електронікою, чіпами і схемами. В окупантів немає однозначного джерела, яке дало б їм змогу вирішити ці проблеми.

Крім того, у розвідці кажуть, що ворог шукає снаряди для ракетних систем залпового вогню, артилерії, "хоча це не високотехнологічна і сучасна зброя".

"Це свідчить про певну кризу потужностей ВПК Росії. Назовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди", - наголошують у ГУР.

Юсов каже, що російська пропаганда усіляко намагається підтримувати вигляд, начебто в РФ триває спокійне життя, а війна десь далеко.

"Тобто росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації. Навіть, якби така мобілізація зараз відбулася, вони бояться наслідків і суспільних настроїв, а також мають проблеми із забезпеченням. Уявімо собі нову хвилю масової мобілізації у Росії. Одразу з‘являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямами у ворога є певні проблеми", - каже Юсов.

Водночас він зауважив, що попри це Росію не можна недооцінювати, адже у ворога залишається величезний мобілізаційний потенціал.

"Звісно, питання в якості… Але і в кількості також", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше представника Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що російський президент-диктатор Володимир Путін та його оточення, насправді, бояться довгої війни проти України. Для очільника Кремля "точку неповернення" і так звані "червоні лінії" вже пройдено.

Читайте також: