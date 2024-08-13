Яка найближча мета Путіна в Україні: нардеп розкрив плани РФ

Роман Костенко вважає стратегічним питанням для Росії вихід її військ до Придністров'я через Одесу і Миколаїв.

Найближчі цілі Росії у війні проти України – повне захоплення Донецької та Луганської областей. Далі окупанти однозначно намагатимуться захопити Миколаївську та Одеську області.

Таку думку нардеп від "Голосу", полковник СБУ Роман Костенко висловив у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Народний обранець відповів на запитання, чи є найближчою тактичною метою президента РФ Володимира Путіна вихід його військ на кордони Донецької області до кінця 2024 року.

"Я б не сказав, що це тактична мета. Якщо вони так думають, то це вже така оперативна мета. Але для них, за тих умов, у яких вони зараз знаходяться, це може бути й остаточна стратегічна мета. Тому що справді вони просуваються повільно і зазнали великих втрат", – зауважив Костенко.

Він додав, що зі всіх завдань, які росіяни собі ставили на початку вторгнення до України, і які в них залишились на цей момент на реалізації – це захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах. Мета ворога – "щоб можна було щось продати в себе і всім показати, що це було основне завдання".

Полковник СБУ зазначив, що росіяни також хочуть зберегти свій сухопутний коридор, зберегти під контролем окупований Крим, адже для них це важливо.

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"І моя точка зору, що наступна історія – це південь України. Вони однозначно будуть намагатися захопити Миколаївську та Одеську область. Для них це стратегічний напрямок, бо це Чорне море", – прогнозує нардеп.

Він додав, що росіяни розуміють – життєздатність України залежить від того, хто контролює південь. Ворог узагалі вважає ці землі історичними, тому що це його вихід до Європи.

"Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликах Одесу з Миколаєвом часто згадують. Я вважаю, що для них це стратегічне питання – вихід до Придністров'я через Одесу і Миколаїв", – висловив думку Костенко.

Щодо часових перспектив, то нардеп відповів, що "це може бути як і через рік, так і через 10 років".

До слова, Костенко також висловив думку, коли може "захлинутися" теперішній російський наступ в Україні.

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