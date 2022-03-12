Яка нині економічна ситуація в Україні - радник президента України з економічних питань Олег Устенко

Лише через два тижні після вторгнення Росії в Україну, наша країна втратила половину свого ВВП, близько половини підприємств припинили роботу, втрати економіки країни становлять 100 мільярдів доларів.

Ми не звикли до таких цифр, але якщо ми говоримо про ті збитки які вже отримала країна, то це набагато більше ніж ця цифра у 100 мільярдів доларів, вона зростала щодня і продовжує зростати. Ця цифра була на перший тиждень війни, а зараз вона у декілька разів більша.

Президент вже поставив завдання - розробити план стосовно відновлення країни. Він сказав, що кожна будівля буде відновлена, а також вся інфраструктура. Але дійсно виникає запитання яким чином це буде робитися, і яким чином буде фінансуватися, тому над цим зараз іде робота.

Що стосується джерел фінансування, то навіть пори такі колосальні збитки, які у нас є, ми вже маємо розраховувати на 300 мільярдів доларів - це ті кошти, які були у Центробанку РФ і які вже заморожені, і вже формується фонд саме для України, який можна буде використовувати саме для відновлення країни. Додатково він буде наповнюватися за рахунок заарештованої у світі власності росіян, які перебувають під санкціями. Завдання - сформувати цей фонд, для того, щоб одразу після того, як настане мир, ми змогли розпочати негайне відновлення країни. Тобто цифри приголомшливі, але не думайте, що ми не знайдемо джерел для фінансування. Наприклад, якщо ми говоримо про продаж одного з футбольних клубів, які було заблоковано, то кошти від цього продажу зарахують у наш фонд розвитку і відбудови України.

Що стосується коштів, які надходять до нас від інших країн, то це не кредитний ресурс. Взагалі у даному випадку треба забути про словосполучення "кредитні ресурси". Те що ми отримуємо зараз - це у більшості грантові гроші, які ми просто отримуємо без відсотків і безповоротно, вони зараховуються на рахунки нашої країни і використовуються, або йдуть навіть не як реальні кошти, а як військова допомога.

Що стосується економіки, то вона повністю переведена на військові рейки в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії, а що стосується інших регіонів, то вони продовжують працювати. Скільки ми зможемо це витримати? - ми зможемо це витримати стільки скільки буде треба для нашої перемоги і коли ми говоримо про нашу економіку, то запас витривалості, який у нас був в українській економіці, який здавався не таким великим, він зрештою достатньо великий. Дивіться, у нас перебувають на високому рівні наші золотовалютні резерви, 27,5 мільярдів доларів, тобто загалом немає девальваційного тиску і гривня перебуває під контролем, а до початку агресії у нас було близько 30 мільярдів доларів. Тобто у нас не було такого різкого зниження загалом - ми в стабільному стані.

Що стосується нашого бюджету, там були зрушення. Перш за все було направлено багато коштів на безпеку і оборону, тобто бюджет виконує всі свої соціальні зобов’язання, які повинен був виконувати. Ми абсолютно стабільно збільшуємо наші видатки, бо у нас йде постійне не кредитне фінансування, яке зараховується до нашого бюджету. Тобто наша ситуація навіть попри те, що ми страждаємо від війни - набагато стабільніша, ніж у ворога.

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