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Яка нині перевага російських військ в артилерійських боєприпасах: Сирський дав відповідь

Яка нині перевага російських військ в артилерійських боєприпасах: Сирський дав відповідь

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу, зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, яка нині перевага російських військ в артилерійських боєприпасах.

Про це головком написав у Facebook.

"Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників. Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "К-2" та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів. За рік кількість цілей, уражених ударними БпЛА різних типів, перевищила 461 тисячу", – зазначив він.

Рік тому, за даними Сирського, перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

"Дякую країнам-партнерам за постачання боєприпасів. Висловлюю вдячність вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями і військовою технікою з позначкою "зроблено в Україні". Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", – резюмував головком.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові удари вглиб Росії.

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