Яка нині ситуація на Бєлгородщині: командир полку "Ахіллес" привідкрив завісу

На поточний момент все, що стосується просувань Сил оборони на тих чи інших напрямках, має бути озвучено виключно Генштабом ЗСУ, тому все решта – "туман війни", зауважив Юрій Федоренко.

За час проведення Курської операції Сили оборони України мали можливость добре вивчити місця базування ворога та підготуватися.

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"Щодо Бєлгородщини, то треба розуміти важливий аспект – доки тривала Курська операція, Сили оборони України отримали можливості у Харківській області додатково підготувати інженерно-фортифікаційні споруди, закріпитися і протягом цього часу дуже добре вивчити ворога. Зокрема, його розташування місць зберігання броньованої та легкоброньованої техніки, перебування особового складу, розміщення командних пунктів, точок запуску безпілотників та багато чого іншого, що не варто поки озвучувати на широкий загал", – зауважив командир полку безпілотних систем "Ахіллес".

За словами військового, за результатами такої роботи була налаштована система реактивного вогню, а це й ударні дрони, що дає можливість ефективно нищити ворожі військові цілі на території Бєлгородської області РФ.

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"На поточний момент все, що стосується просувань Сил оборони на тих чи інших напрямках, ці заяви мають бути озвучені виключно Генштабом ЗСУ, тому все решта – "туман війни". Станом на сьогодні маємо сказати, що у Бєлгородській області достатньо ефективно Сили оборони України дистанційно знищують законні військові цілі противника за рахунок вогневих засобів. Слід зазначити щодо Бєлгородщини, то ворог певну кількість своїх сил та засобів може вивільнити з Курщини, що так чи інакше позначиться на певних відтинках театру бойових дій. І тут Харківщина не є виключенням, тому українськими оборонцями вживаються певні заходи, щоб діяти заздалегідь", – прокоментував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, у відповідь на спроби російської армії прорвати кордон України на Сумщині підрозділи ЗСУ переносять бойові дії на територію Бєлгородської області РФ.

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