Яке перед ЗСУ стоїть основне завдання на фронті взимку: представник Сухопутних військ пояснив

Він акцентував, що російських військових не слід недооцінювати.

Основне завдання українських військових на зиму - максимально перебити шляхи постачання для російських окупантів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

За його словами, російських військових не слід недооцінювати. Окупанти добре оснащені, мають велику кількість військового ресурсу.

"Кількісна перевага ворога теж є. Наше основане завдання – щоби максимально перебити шляхи постачання для окупаційного війська... діємо за допомогою природи, дощів і холоду. І коли не буде в них ніякого постачання, бажання володарювати на нашій землі в них зникне. Хто вирішить здатися в полон, хто втече... а хто серед ворожої армії ляже для удобрення нашого ґрунту", - наголосив Володимир Фітьо.

Нагадаємо, що в Офісі президента підтвердили, що Збройні сили України захопили плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

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