Яка періодичність проходження ВЛК та як оскаржити висновки: військком дав відповідь

Військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити, зазначив Мирослав Волков.

Військовозобов’язаний у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцьий ТелеграфЪ".

"Відповідно до наказу №402 військовозобов’язаний у мирний час проходить ВЛК один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік. Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК – якщо чоловік не згодний з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують", – пояснив Волков.

Нагадаємо, Волков також розповів, яка відповідальність загрожує людині за неприбуття до військкомату після вручення повістки.

Також начальник Кременчуцького РТЦК пояснив, чи мобілізують зараз обмежено придатних та куди їх відправлять служити.

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