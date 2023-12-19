Яка різниця між жертвами війн в Україні та Газі: у Байдена пояснили

Кірбі зазначив, що ізраїльські війська не роблять метою війни проти ХАМАС вбивства, тортури та зґвалтування мирних жителів Гази.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив, у чому полягає різниця між жертвами війни Росії проти України та жертвами військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази.

Про це Кірбі розповів на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Представник Ради нацбезпеки зазначив, що на відміну від дій російських окупантів в Україні, ізраїльські війська не роблять метою війни вбивства, тортури та зґвалтування мирних жителів Гази. Це не входить до планів Ізраїлю, і держава не намагається навмисно вбивати цивільних.

Дії Путіна в Україні недоречно порівнювати з діями Ізраїлю в Газі

"Те, що робить Путін – не є доречним порівнянням (з діями Ізраїлю). Катування, зґвалтування, вбивства цивільних, руйнування цивільної інфраструктури, терор цілого населення – все це закладено до плану війни Путіна", – наголосив Кірбі.

Він пояснив дії російського диктатора тим, що не може перемогти Україну "суто з традиційного військового погляду", адже держава "краще озброєна, краще керує військами та контролює їх, і краще забезпечена ресурсами".

"То що ж він (Путін – ред.) робить? Він бомбардує енергетичну інфраструктуру, намагається вбивати невинних цивільних і намагається зламати волю українського населення. І ми допомагаємо українцям документувати ці воєнні злочини російських солдатів на українській землі", – повідомив представник Білого дому.

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ХАМАС обрав для себе підхід Путіна

Він зазначив, що такий самий підхід обрав для себе ХАМАС, коли 7 жовтня порушив перемир'я з Ізраїлем, "влетівши на параплані на концерт та почавши вбивати невинних людей, які були там, щоб послухати музику, вбивати батьків на очах у дітей і навпаки. Це було навмисно".

Кірбі додав, що США закликають Ізраїль бути якомога обережнішим та проводити військову операцію якомога точніше, коли йдеться про мінімізацію жертв серед мирного населення.

До слова, раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що операція проти ХАМАСу триватиме доти, допоки "не будуть повністю досягнуті всі цілі".

Водночас очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу сказав, що 2024 року російські війська продовжать війну проти України "до повного виконання завдань", визначених Путіним.

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