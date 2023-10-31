Яка різниця в наступі на Бахмут та Авдіївку з боку окупантів: експерт пояснив деталі

В Україні деякі експерти порівнюють Авдіївку та Бахмут з точки зору сил і засобів, які на ці напрямки кинули російські окупанти. Водночас цифри відрізняються. Лише на Авдіївському напрямку за три тижні наступу військових Росії ЗСУ знищили понад 100 танків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Авдіївка та Бахмут. Чому порівняння недоречне. Протяжність фронту в Бахмуті під час наступу була близько 50 км. Фронт наступу в Авдіївці трохи більше 20 км. Концентрація сил РОВ у Бахмуті в різні періоди наступу – від 20 до 50 тисяч особового складу. Концентрація сил в Авдіївці станом на сьогодні – понад 40 тисяч. Тобто, грубо кажучи, дві тисячі на кілометр фронту”, – розповів Олександр Коваленко.

За його словами, під час наступу на Бахмут окупанти задіяли понад 300 танків, водночас час наступу на Авдіївку за три тижні українські військові знищили 100 танків РФ.

“За 3 тижні наступу на Авдіївку було знищено 6500 окупантів. Це майже 10 батальйонно-тактичних груп. До речі, 100 знищених танків і 250 ББМ – це так само практично штатна комплектація 10 БТГр. Іншими словами, РОВ поклали 1 БТГр на 2 км фронту біля Авдіївки. Повторюся. Це лише за три тижні цієї фази наступу”, – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно “мінуснули” 300-тисячного окупанта.

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