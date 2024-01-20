Яка ще зброя, окрім F-16, здатна змінити хід війни: Ігнат дав відповідь

Ігнат зазначив, що ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях, нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну.

Україні потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Фокусу" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми не можемо воювати з армією, яка нас обходить кількостю та ще й по технологіях. Нам потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя. Наприклад, ATACMS. Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналися німецькі. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця", - зазначив він.

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Ігнат нагололосив , що саме тому питання заміни хлопців на якийсь час, проведення ротацій надзвичайно гостро стоїть, бо важко у таких умовах.

"Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдавання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики", - підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат пояснив, як винищувачі F-16 зможуть змінити хід війни. Перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території – це ключ до успіху операцій.

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