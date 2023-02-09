Яка ситуація на Бахмутському напрямку: військовий експерт Петро Черник пояснив

За словами експерта, ні про яке оперативне оточення говорити наразі не доводиться.

На Бахмутському напрямку точаться надважкі, дуже серйозні бої. А говорити про оперативне оточення наразі недоречно.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Щодо до Бахмутського напрямку, то не вартує випереджати обставини. Точаться надважкі, дуже серйозні та болючі бої для нас. З огляду на те, що противник на цьому напрямку тисне ще від травня 2022 року, просунувся, в середньому, від 11 до 25 км, це більш, ніж скромні показники для так званої "другої армії світу". Ні про яке оперативне оточення говорити наразі не доводиться. Потрібно давати можливість робити нашим воїнам свою роботу. Вони її роблять просто блискуче", - зазначив він.

Петро Черник також пояснив, чи можливий тактичний відхід з самого Бахмута.

"Цілком. І в цьому немає жодної катастрофи. Пригадаймо відхід від Сєвєродонецька і Лисичанська, але у підсумку, склалися блискуча Харківська і Херсонська операції. У мистецтві війни важливо виграти війну. На процеси треба дивитися ширше і глобальніше", - сказав Черник.

Українським бійцям принципово виграти війну.

"Розуміючи, наскільки цінне життя нашого солдата, це ще і цивілізаційна війна. Говорити про оперативне оточення наразі недоречно", - додав він.

Раніше повідомлялося, що армія Росії хоче взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області.

Однак російське командування ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Окупанти не мають достатньої бойової потужності.

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