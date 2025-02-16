Яка ситуація на Чорнобильській АЕС після російського удару: звіт МАГАТЕ

Група МАГАТЕ була поінформована, що рівень радіації після атаки на Чорнобильську ЧАЕС не змінився. Це також підтвердили власні виміри групи, які показали нормальні значення потужності дози поблизу НБК порівняно з тими, які МАГАТЕ зафіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті понад два роки тому

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Яка ситуація на ЧАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що українські пожежники працюють цілодобово в морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі після удару безпілотника по саркофагу Чорнобильської АЕС. На місці працює група МАГАТЕ, яка отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела обширний обхід для оцінки шкоди Новому безпечному конфайнменту (НБК), де безпілотник пробив дірку в даху великої аркової споруди, побудованої для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з пошкодженого реактора і захисту його від зовнішніх небезпек.

"Експерти МАГАТЕ побачили дим, що виходить з даху НБК, і відчули запах пластику, що горить", - йдеться у звіті.

Через гасіння і запобігання розповсюдженню пожеж, обумовлених легкозаймистими матеріалами в обшивці даху, затримано початок робіт з усунення пошкоджень НБК, які були завершені у 2019 році на саркофазі, зведеному відразу після аварії.

"Попри значні збитки, завдані ударом дрона, група МАГАТЕ була поінформована, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Це також підтвердили власні виміри групи, які показали нормальні значення потужності дози поблизу НБК порівняно з темами, які МАГАТЕ зафіксувало з моменту встановлення постійної присутності на об'єкті трохи понад два роки тому", - акцентували експерти.

У МАГАТЕ наголошують, що атака на ядерний об'єкт є абсолютно неприпустимою. Вона ніколи не повинна була відбуватися.

"Це особливо тривожно, оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності у Запорізькій АЕС. МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою небезпекою", - сказав генеральний директор Гроссі.

Останні висновки експертів:

велика площа була порушена ударом безпілотника та подальшою пожежею

як зовнішнє, так і внутрішнє облицювання арки НБК було пробито, утворивши отвір діаметром близько шести метрів, а також пошкодивши частину обладнання та електричні кабелі

структурні опорні балки, мабуть, не зазнали серйозних пошкоджень.

Також відомо, що поблизу місця удару встановлять додаткові датчики для вимірювання потужності дози та концентрації аерозолю. Однак це завдання може бути виконане тоді, коли пожежі остаточно будуть ліквідовані.

Нагадаємо, вночі безпілотник РФ вдарив по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. У разі пошкодження саркофага є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

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