Яка ситуація на фронті та чого очікувати від окупантів: експерт розповів про оборону росіян

На фронті зараз є дві найгарячіші точки - це Бахмут та Авдіївка. На інших ділянках російські окупанти тиснуть не настільки сильно, як на цих напрямках.

Про це повідомив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

"Ми зараз на фронті бачимо дві найбільш гарячих точки – це Бахмут та Авдіївка. На всіх інших ділянках фронту ворог не так тисне на нас, як на цих ділянках. Другий напрямок такий серйозний - це Куп’янсько-Лиманський напрямок... На півдні ворог буде стояти в стратегічній обороні на цій побудованій "лінії Суровікина" і атакувати він буде дійсно схід України. Але не треба забувати, що та сама Авдіївка тримається з 14-го року. Під Бахмутом у ворога якихось більш-менш значних успіхів немає”, - наголосив Павло Нарожний.

Він також додав, що під Бахмутом українська армія звільнила всі панівні висоти та ці панівні висоти ворогу треба штурмувати. Проте це робити окупантам дуже важко.

“Крім того, це степ, а в степу проводить будь-які наступальні дії – це дуже важко, тому що помітна будь-яка техніка на великій відстані... Будь бої, але вони будуть більше в форматі такому, як ведуться зараз, тобто оці нескінченні хвилі, нескінченні "м’ясні атаки", але якійсь такий прорив, десь сформувати якесь ударне угруповання і прорвати якусь ділянку фронту – це наразі нереально”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області заговорили про значні втрати у підрозділах ЗС РФ поблизу Бахмута.

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