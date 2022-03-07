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Яка ситуація на фронті у Запорізькій області - ЗСУ

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Яка ситуація на фронті у Запорізькій області - ЗСУ

Розпочався 12-й день спротиву російському вторгненню.

На даний час Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області - тимчасово окуповані російською армією.

Про це 7 березня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка - Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію.

Ворог продовжує нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ.

"Громадяни міста Запоріжжя і Запорізької області, записуйтеся в ТрО, беріть зброю, капайте окопи та укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора", - наголосили в військовій адміністрації.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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