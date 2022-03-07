Яка ситуація на фронті у Запорізькій області - ЗСУ

Яка ситуація на фронті у Запорізькій області - ЗСУ

Розпочався 12-й день спротиву російському вторгненню.

На даний час Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області - тимчасово окуповані російською армією.

Про це 7 березня повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка - Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію.

Ворог продовжує нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ.

"Громадяни міста Запоріжжя і Запорізької області, записуйтеся в ТрО, беріть зброю, капайте окопи та укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора", - наголосили в військовій адміністрації.