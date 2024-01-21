Яка ситуація на плацдармі в Кринках: Дикий вказав на недолік для ЗСУ

За його словами, для того, щоб ЗСУ почали перекидати в Кринки техніку "по-серйозному", необхідно спершу вийти до лінії Північнокримського каналу.

Ситуація в Кринках на лівому березі Дніпра, де ЗСУ утримують плацдарм, непроста, але навіть у таких умовах українським бійцям вдається перекидати якусь невелику кількість техніки.

Про це заявив ветеран війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий "24 Каналу".

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"Насправді, трохи маємо (техніки у Кринках – Ред.). Дуже-дуже мало і, власне, важку гусеничну поки не перекидаємо, але насправді ми там не тільки пішки ходимо, як це було пару місяців тому. Колісна вже їздить. Тобто обережне перекидання відбувається, але так – поки дуже обмежене", – каже Дикий.

Він пояснив, що для того, щоб ЗСУ почали перекидати в Кринки техніку "по-серйозному", у великій кількості, необхідно спершу вийти до лінії Північнокримського каналу.

"Тоді російська артилерія буде відсунута і на територію нинішнього плацдарму можна буде нашу артилерію і гусеничну техніку", – зазначив експерт.

Дикий запевнив, що плацдарм розширюється, ЗСУ займають позиції вздовж річки.

Нагадаємо, 16 грудня в The New York Times вийшла стаття з коментарями військових ЗСУ, які схарактеризували наступ на лівому березі Дніпра як жорстокий і самогубний.

Схожа стаття була опублікована ВВС, в коментарі якому український військовий жорстко висловився про ситуацію на лівому березі Дніпра.

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