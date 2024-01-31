Яка ситуація на Таврійському напрямку: окупанти завдають авіаудари та гатять з артилерії

Російські окупанти минулої доби завдали 50 авіаударів на Таврійському напрямку. Було зафіксовано понад півсотні бойових зіткнень.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Як зазначається, окупанти завдали 50 авіаударів, два ракетні удари, провели 53 бойових зіткнення та здійснили 1003 артобстріли.

“Загальні втрати ворога минулої доби склали 453 особи та 68 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, п’ять танків, 21 ББМ, 14 артсистем, дві РСЗВ, 18 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Також наші воїни знищили п’ять складів боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 226 БпЛА різних типів”, - розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги.

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