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Яка ситуація на Таврійському та Південнобузькому напрямках фронту - Міноборони

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Яка ситуація на Таврійському та Південнобузькому напрямках фронту - Міноборони

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не виявлено. На тимчасово окупованій території АР Крим, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил Росії.

Про це 23 березня повідомили в Міністерстві оборони України.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.

Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням.

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