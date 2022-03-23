Яка ситуація на Таврійському та Південнобузькому напрямках фронту - Міноборони

Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням.
На Таврійському напрямку суттєвих змін не виявлено. На тимчасово окупованій території АР Крим, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил Росії.
Про це 23 березня повідомили в Міністерстві оборони України.
На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.
Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням.
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