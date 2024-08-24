Яка ситуація у Харківській області: у ЗСУ розповіли про "гарні новини"

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Харківщині.

Російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції у Харківській області, проте у ЗСУ переконані, що на цьому напрямку "будуть гарні новини" для України.

Про це сказав речник ОТУ "Харків", полковник Віталій Саранцев в етері телеканалу "Київ 24".

Віталій Саранцев зауважив, що російські окупанти все ж намагаються наступати на Харківському напрямку, проте Сили оборони їм активно протистоять.

"Противник намагається проводити активні штурмові дії на всіх ділянках фронту. Але ми успішно стримуємо ворога, наносимо йому втрати і за сприятливих умов контратакуємо. Певні успіхи у нас є, у мене стриманий оптимізм. Але гарні новини будуть. Росіяни активні на Вовчанському напрямку та біля населеного пункту Липці. Там він намагається проводити штурмові дій, розширити зону контролю, але ЗСУ відбивають всі атаки ворога", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ЗСУ поступово витискають росіян з Харківщини.

Також Жорін розповів про деталі наступу Третьої штурмової на Харківщині.

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