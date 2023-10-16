Яка ситуація в Авдіївці: окупанти знищують місто 500-кілограмовими бомбами та ускладнюють логістику

Російські окупанти, які намагаються штурмувати Авдіївку, обстрілюють місто з артилерії та активно користуються авіацією. Росіяни скидають на місто бомби КАБ-500.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, в Авдіївці зосереджена потужна промзона, наші військові багато років там “окопувалися”, будували продуману військову фортифікацію.

“Росіяни здійснюють страшні обстріли міста. Дуже складним є те, що росіяни активно використовують авіацію. На Авдіївку летять їхні півтонні бомби КАБ-500. За день на Авдіївку падає близько двох десятків півтонних бомб. Це дуже ускладнює життя того, що залишилось від міста, і оборону наших захисників. Ще неприємний момент - на одному з флангів на півночі від Авдіївки росіянам вдалося трохи просунутися. Там лишалося трохи "сірої зони", вони змогли її зайняти і таким чином наблизились до траси, яка з'єднує Авдіївку з тилами”, - розповів Євген Дикий.

Окупанти “перерізали” трасу, проте вони достатньо близько від неї, щоб обстрілювати її регулярно.

“Таким чином ускладнилась логістика. Найближчим часом доведеться вирішувати цю задачу - відсувати їх від траси. Хороші новини пов'язані з їхніми спробами штурмувати місто. Ці спроби не просто виявились для них невдалими, а просто провальними, навіть суїцидними. Вони принесли з собою давно опробувані граблі, поклали і старанно наступили на них”, - підкреслив військовий.

Загалом, окупанти в точності повторили чотири їхні невдалі спроби прорватися до Вугледара - росіяни чотири рази ходили на Вугледар, і кожного разу їх знищували.

“Так само вони зараз вирішили сходити на Авдіївку. Це був наступ механізованими колонами з купою бронетехніки по вузьких колонах між мінних полів. Закінчилиось так, як і мало - мінус три батальйони за одну спробу штурму. Вся броня трьох батальйонів спалена. Після того вони змінили тактику, ходять піхотними групами. І кожного разу ці піхотні групи все менше і менше. Вони спробували повторити тактику "м'ясних штурмів" Бахмута, але це "Бахмут на мінімалках", бо в них нема того ресурсу”, - зазначив Євген Дикий.

Нагадаємо, що Путін змінив риторику про провальний наступ росіян на Авдіївку.

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