Яка ситуація в районі Вугледара: Сили оборони інформують, що "ворог дещо збавив свої оберти"

Окупанти дещо збавили темпи своїх штурмових діях біля Вугледара у порівнянні з минулим тижнем.

Про це спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексіяй Дмитрашківський повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що інколи росіяни кидають на штурми свої війська, але без броні і техніки.

"На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледара – ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії", – сказав представник Сил оборони.

За його даними, за ніч проти 18 лютого російські загарбники спромоглися всього на дві штурмові дії. Водночас полковник зауважив, що "і штурмовими діями це назвати важко".

"Вони наступали підрозділом мотострілецьким – це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими суїцидальними діями. Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки не сиділи на місці", – розповівДмитрашківський.

Він також повідомив, що на Вугледарському напрямку суттєво знизилась активність бійців ПВК "Вагнер". Ворог активно обстрілює тамтешні населені пункти.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що на Вугледарському напрямку тривають важкі бої, однак українські війська завдають там ворогу великих втрат.

Як повідомили в українських ССО, напередодні загарбники намагалися штурмувати Бахмутський напрямок, однак Сили оборони України відбили ворожий штурм та завдали удару у відповідь.

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