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Яка ситуація у Вовчанську та де окупанти намагаються просунутись

Яка ситуація у Вовчанську та де окупанти намагаються просунутись

Вовчанськ на Харківщині / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Що відбувається у Вовчанську на Харківщині.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук розповів про ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині. 

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".   

"Що стосується Вовчанська – там ідуть бої по річці Вовча. Північна частина міста – захоплена або перебуває в сірій зоні", - розповів він.

За його словами, окупанти намагалися перетнути річку, але поки що це їм не вдається – українські воїни контратакують, тримають лінії оборони, йдуть важкі бої. 

"Місто Вовчанськ окупанти вперто руйнують. Це давно відома тактика російських окупантів – знищити, знести, а тоді по випаленій території просуватися далі", - резюмував Богдан Ткачук.

Нагадаємо, раніше ми писали про прорив РФ на Харківщині – що відомо про звинувачення 125 бригади і чому проти командирів ЗСУ відкрили кримінальну справу.

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