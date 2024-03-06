Яка тактика російських військ допомогла взяти Авдіївку: аналіз ISW

Нову тактику РФ намагається відтворити для підтримки поточних наступальних операцій на інших ділянках фронту.

Повітряна підтримка, яка стала "агресивнішою", російських військ на лінії фронту допомогла російським військам нещодавно просунутися на сході України, зокрема захопити Авдіївку.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на статтю New York Times.

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"Схоже, російські літаки продовжують завдавати відносно велику кількість ударів в Україні, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що їхні сили збили кілька бомбардувальників за останні тижні", - йдеться у звіті.

Американські аналітики наводять також статтю Forbes 4 березня про те, що російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для завдання бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів.

"Ці звіти свідчать про те, що російські ВПС зберігають високі темпи повітряних місій в Україні та, ймовірно, готові терпіти ризики для літаків, ймовірно, тому, що російське командування, можливо, вирішило, що позитивні наслідки таких повітряних операції переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій. Російські війська використовували бомбові удари для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого та, ймовірно, намагаються відтворити такі ефекти для підтримки поточних наступальних операцій на інших ділянках фронту", - вважають аналітики.

В ISW зазначають, що вони не можуть незалежно перевірити українські повідомлення про збиття кількох літаків Су-34 за останні тижні.

Нагадаємо, за даними українських військових, Сили оборони зупинили просування окупантів під Авдіївкою.

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