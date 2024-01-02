Яка технологічна перевага дозволила б вже вийти до кордонів: військовослужбовець ЗСУ дав відповідь

Ворога можна переграти саме дронами.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 січня.

"Я переконаний, що саме дронами можна ворога переграти. Я не хочу сказати, що тільки дронами, але... Якщо в нас буде більше дронів, якість застосування у нас набагато краща, ніж у ворога, я переконаний, що можна суттєво посилити і продавити ворога по деяких напрямках", - сказав військовослужбовець.

Фірсов зазначив, що зараз ворог нас переграє у засобах БПЛА. "Мова про кількість і про якість саме дронів... В них є далекобійні дрони, які літають на 70 кілометрів, розвідувальні дроні, які літають на 100 кілометрів. Якщо б в нас такі дрони були у великій кількості, повірте мені, ми б вже і війну або закінчили, або десь звітували, що ми вже майже на кордоні. Я зараз не жартую і не перебільшую це. Дрони, справді, важливі, я б сказав, що дрони саме зараз – це все", – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, українські військові на війні з російськими окупантами використовують унікальні ударні дрони вартістю 450-2000 доларів, в залежності від типу бойового чергування та інших тактико-технічних характеристик. Зокрема, такий дрон палить багатомільйонний танк.

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