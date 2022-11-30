Яке у ЗСУ пріоритетне завдання на фронті: експерт пояснив про ключ для перемоги у війні

Продовження деокупації території нашої держави на півдні - одна із пріоритетних задач для українських військових.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“В силу можливостей і засобів, які ми маємо, але глобально, якщо подивитися на театр бойових дій - це ключ до перемоги у цій війні. Коли українські війська звільнять південь - Запорізьку область, лівобережжя Херсонщини - це дасть можливість контролювати цей плацдарм, закрити вихід з окупованого Криму. Водночас, якщо ми отримаємо далекобійну зброю, тоді б ми збільшили вогневий контроль півострова та знищували б російські військові об’єкти”, - наголосив Олександр Мусієнко.

Він також додав, що Росія вже не зможе перегрупуватися на півдні так, щоб повернути ці території. Водночас це б показало “кремлівським елітам”, що війну потрібно припиняти.

Нагадаємо, що в Україні дезертир намагався заманити до окупованого Херсону українських військових. Зараз чоловік перебуває у розшуку. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Читайте також: