Яке у ЗСУ пріоритетне завдання на фронті: експерт пояснив про ключ для перемоги у війні

Одне із пріоритетних завдань для українських військових зараз - продовження деокупації територій на півдні України.
Продовження деокупації території нашої держави на півдні - одна із пріоритетних задач для українських військових.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
“В силу можливостей і засобів, які ми маємо, але глобально, якщо подивитися на театр бойових дій - це ключ до перемоги у цій війні. Коли українські війська звільнять південь - Запорізьку область, лівобережжя Херсонщини - це дасть можливість контролювати цей плацдарм, закрити вихід з окупованого Криму. Водночас, якщо ми отримаємо далекобійну зброю, тоді б ми збільшили вогневий контроль півострова та знищували б російські військові об’єкти”, - наголосив Олександр Мусієнко.
Він також додав, що Росія вже не зможе перегрупуватися на півдні так, щоб повернути ці території. Водночас це б показало “кремлівським елітам”, що війну потрібно припиняти.
Нагадаємо, що в Україні дезертир намагався заманити до окупованого Херсону українських військових. Зараз чоловік перебуває у розшуку. Йому загрожує до 15 років в’язниці.
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