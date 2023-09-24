Яка відповідальність за виїзд за кордон чоловіків з підробленими довідками, чи буде їх екстрадиція

Чи повернуть чоловіків, які виїхали за кордон з підробленими довідками ВЛК, яке покарання на них чекає в Україні

Яка відповідальність за виїзд за кордон з "липовими" документами

Впродовж 3 місяців перевірки ВЛК та МСЕК повинно бути з’ясовано, чи справді рішення щодо встановлення інвалідності та визнання непридатності до військової служби, ухвалені в період дії воєнного стану, були обґрунтованими.

За словами юриста Максима Бехало за використання підробленого документа передбачено:

або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або арешт на строк до 6 місяців,

або обмеження волі до 2-х років.

«Але постає запитання: як правоохоронні органи зможуть дізнатися, що довідка ВЛК або МСЕК була підробленою? Чи справді, як каже секретар РНБО Олексій Данілов, людина була здоровою з 18 до 45 років, а після 24 лютого раптово почала хворіти, чи це факт фальсифікації медичних довідок? Очевидно, що ці документи потрібно ретельно вивчити. І в такому разі справа кожної людини має розглядатися окремо. І за кожною окремо треба здійснювати перевірку, аби довести, що медичний стан дійсно відповідає зазначеному в довідці. Крім того, слід провести повторний медичний огляд кожної особи, а для цього потрібно, щоб вона приїхала до України», – пояснив юрист.

Чи буде екстрадиція чоловіків, які використовували підроблені довідки

Екстрадиція — це процедура видачі особи державі, яка розшукує цю особу для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. За словами юриста, це тривалий процес, який у середньому може охоплювати не один рік. На думку Максима Бехало екстрадиція чоловіків можлива, якщо передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менш як рік.

Але максимальна санкція за використання підробленого документа передбачає обмеження волі на строк до двох років. У такому разі неможливо буде застосувати процедуру екстрадиції, бо позбавлення волі й обмеження волі — геть різні санкції за вчинене правопорушення.

«Європейська конвенція про видачу правопорушників не застосовується щодо правопорушень, передбачених військовим правом. Низка країн ЄС, які тимчасово надають захист українцям, уже заявили, що не видаватимуть чоловіків-ухилянтів. Категоричне «ні» — від Австрії та Угорщини. Екстрадиція з Німеччини та Чехії хоч і є, та її ймовірність украй мала», – підсумував юрист.

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