Яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату після отримання повістки

Яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату після отримання повістки

Воєнний стан та терміни проведення мобілізації в Україні планують продовжити майже до кінця літа. 18 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський вніс відповідні укази до парламенту.

За словами військового експерта, колишнього речника АТО Владислав Селезньова зараз мобілізація проводиться меншими темпами. У рамках мобілізації призиваються військовослужбовці запасу, визначені відповідними спеціальностями. Тобто призов громадян відбувається за тими професіями, які зараз потрібні для війська.

Мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років здатні виконувати свій військовий обов’язок, окрім винятків, передбачених законом. При отриманні повістки особи як підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до військкоматів чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У разі, якщо особа належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізація, потрібно надати територіальному центру комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

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У випадку якщо особа не з'явилася до ТЦК чи військкомату після отримання повістки передбачена така відповідальність:

Згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України за нез’явлення за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України якщо призовника було проінформовано про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за умови наявністю доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5 100−8 500 грн або виправних робіт на строк до одного року.

Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України у випадку подальшого ухилення військовозобов'язаним від виконання мобілізаційного розпорядження про направлення на проходження військової служби (у тому числі після проходження медкомісії) — особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Національній поліції надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних при порушенні ними законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (ст.ст. 259, 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу).

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