Яка вірогідність участі білоруських військових у спробі наступу на Україну цієї зими: відповідь Резнікова

Ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі у повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує, однак це не в інтересах керівництва РБ.

Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив міністр оборони Україні Олексій Резніков.

"Чи будуть використовуватися як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому був цей візит (президента Володимира Путіна до Білорусі – ред.). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати, розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди у Білорусі набагато нижчий, ніж у Росії? У звичайних білорусів немає внутрішнього покликання воювати з українцями. Звісно, вони військові, вони виконають наказ, згідно з їхніми статутами. Але що буде далі після перетину українсько-білоруського кордону - для них такої однозначності немає", - сказав він.

Резніков додав, що з огляду на це, не в інтересах керівництва Білорусі залучати своїх військовослужбовців до нападу на Україну та втратити їхній військовий потенціал.

"Тому маю надію, що вони все ж таки будуть продовжувати тримати цей баланс, але ми ці ризики маємо оцінювати серйозно, тому ми готові - наші військові, Збройні сили і прикордонники, і Національна гвардія - всі ми до цього готові", - сказав він.

Міністр зазначив, що поки російські військові не сформували на території Білорусі ударне угруповання, щоб спробувати знову здійснити наступ з цієї країни.

"Ми оцінюємо, в першу чергу, готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання. У тому, що в цьому будуть залучені саме білоруські збройні сили, - це питання друге. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне угруповання. Станом на сьогоднішній день такого ударного угруповання не сформовано. Їм потрібен час, і ми це побачимо", - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що під час візиту до Мінська Путін тиснув на Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України. Данілов зазначив, що ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну проти України. Водночас секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

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