Яка ймовірність контрнаступу ЗСУ на Мелітополь: Жданов розповів про можливу стратегію звільнення міста

Військовий експерт Олег Жданов озвучив можливість контрнаступу на Мелітополь Збройних сил України. Водночас він зазначив, що це може відбутися за умови, що Генштаб ЗСУ прийме цей напрямок як основний.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

"Якщо просто вклинюватися в напрям Токмак-Мелітополь, то противник виявляється з трьох сторін. Але вся права сторона опиняється в оточенні. Постачання в них повністю припиняється. Тому тут палиця з двома кінцями. Якщо наше угруповання буде досить сильним, і ми одним кидком дійдемо до Мелітополя, наприклад, якою була Ізюмська операція, тоді перевага на нашому боці. І все лівобережне угруповання російських військ, притиснуте до Дніпра, і вони будуть змушені або тікати, або здаватися. Усі бази постачання йдуть через Мелітополь. Інших шляхів постачання цього угруповання на сьогоднішній день не існує. Але питання в тому, чи Генштаб прийме цей напрямок як основний", - зазначив Жданов.

Раніше Жданов розповідав, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що цей великий наступ РФ може стати для неї останнім.

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