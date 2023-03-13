Яка ймовірність масштабної провокації на кордоні України та Білорусі — Олексій Гетьман пояснив

В Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні Білорусі і України. Для детального висвітлення провокації має прибути навіть головний російський пропагандист Володимир Соловйов.

У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, до чого росіяни взагалі можуть вдатися і які провокації влаштувати.

"Це вже відпрацьовано. Вони можуть підірвати якусь будівлю в прикордонних областях, можуть застосувати якусь хімічну зброю, яку використовували у Сирії, можуть створити безлад та проявити велику жорстокість по відношенню до мирного населення для того, щоб викликати ненависть у білорусів до українців. Не минуло й 70 років відтоді, як вони робили це саме в Західній Україні і звинувачували наших захисників. Очікувати можна чого завгодно", - зазначив Гетьман.

За його словами, сценарій може бути поганим.

"Настільки, що навіть у нас це викличе жах. Єдине, що наші дрони чи БПЛА можуть фільмувати ці злочини, аби було підтвердження, що це робимо не ми. Багато хто в світі, навіть дружні з нами країни, можуть це підхопити і почати роздмухувати для того, щоб призупинити можливість поставок нам зброї і підтримки, яка надається у світі нашій країні", - зазначив він.

Додамо, що на території Білорусі станом на зараз відбувається ротація підрозділів РФ.

Інший військовий експерт сказав, що Білорусь готується до війни. Він оцінив загрози з півночі.

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