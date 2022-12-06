Яка з тимчасово окупованих територій України є найменш "захищеною" росіянами – думка Піонтковського

Тимчасово окупований Крим – є найбільш вразливою ціллю у системі військ Російської Федерації. Вихід до узбережжя є найімовірнішим сценарієм подальших дій українських захисників.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

За його словами, наступні плани української армії – деокупація Мелітополя та вихід ЗСУ на узбережжя.

"Це перетворить Крим і окуповану територію півдня на величезний Кримсько-Херсонський котел, єдиною ниточкою зв'язку якого із зовнішнім світом залишиться Кримський міст", - вважає Піонтковський.

Публіцист наголосив, що це розуміють і в російському генштабі, нагадавши про фортифікаційні споруди в Криму та чутки про підготовку виведення російських військ із Запорізької АЕС.

Піонтковський додав, що з військового погляду це дуже просто пояснюється – той контингент, який є на ЗАЕС, потрапить в оточення на першому ж етапі операції, про яку говорить політолог. Фактично, за його словами, може повторитися сценарій Херсона.

"Це в Росії також розуміють, тому й готують відведення військ, але роблять це, так би мовити, на випередження, щоб не вигадувати знову про "жест доброї волі", "перегрупування" або "непросте рішення". Тут все подадуть як домовленість з МАГАТЕ, тобто "жест доброї волі" не щодо України як ворога, а щодо всього людства, щоб ліквідувати загрозу ЗАЕС", – резюмував він.

Ситуація на півострові Крим

Росіяни, можливо, готуються до евакуації з Криму, оскільки почали підготовку до вивезення історико-культурних цінностей. Те саме вони робили перед втечею з Херсона у листопаді.

Окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

У Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

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