Яка західна зброя допомогла зупинити просування росіян: відповідь експерта

Фахівець у галузі безпеки та оборони, генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони у 2019-2020 роках Іван Апаршин заявив, що безпілотники Bayraktar, комплекси Javelin та системи ППО допомогли Україні змінити ситуацію в повномасштабній війні з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Апостроф TV у програмі "Фронт Бадрака".

За словами Івана Апаршина, свою роль у повномасштабній війні відіграли безпілотники Bayraktar, комплекси Javelin та системи ППО, які були передані на потреби Збройних сил. Експерт також зазначив, що Україна налагодила із західними країнами наступну схему – Київ відправляв для ремонту один комплект протиповітряної оборони, а натомість отримував запасний.

"Якби два роки тому нам хтось сказав, що українська логістична система буде пов'язана з постачанням озброєння та військової техніки з польського міста Жешув, ми не повірили б у можливість подібного. Але зараз це добре працює. Отже, наша армія була сучасною. Сьогодні ще додалася система логістики, і цей спільний проєкт теж працює чітко, крім того, з'явилася нова ракета для знищення станцій радіолокацій. Скрізь кажуть, що це могла бути наша атака в Севастополі, а ще був раніше недоступний для нас крейсер "Москва". В минулому я побував на цьому судні, тому був упевнений, що його неможливо знищити. А виявилося, що можна. Так було і з фрегатом "Адмірал Макаров", - уточнив він.

Раніше стало відомо, що держконцерн "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит, щоб держава могла захиститися від російських атак по об'єктах інфраструктури.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн-7" стало відомо, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

Проміжні вибори у США, зброя для ЗСУ та сценарії закінчення війни - Альона Гетьманчук