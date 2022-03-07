Яка зараз ситуація на Чорнобильській АЕС: на об’єкті "Укриття" вийшли з ладу кілька датчиків

Яка зараз ситуація на Чорнобильській АЕС: на об’єкті "Укриття" вийшли з ладу кілька датчиків

Через це неможливо контролювати критичність та низку радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.

Персонал захопленої російськими окупантами Чорнобильської АЕС вже 11 добу виконує свої обов’язки із забезпечення безпечної експлуатації об’єктів.

Про це повідомили в "Енергоатомі" 6 березня.

Згідно з повідомленням, не відновлено роботу автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження.



Наразі неможливий регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження.



Не відновлено стаціонарний та стільниковий телефонний зв'язок із персоналом АЕС, що залишається безпосередньо на станції. Водночас за інформацією персоналу АЕС, що отримується доступними каналамизв’язку, параметри безпеки об’єктів електростанції поки перебувають у нормі.



На об’єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря. Через це неможливо контролювати критичність та низку радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.



"Окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та у Зоні відчуження. Держатомрегулювання продовжує моніторити ситуацію на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" та аналізує дані, отримані із доступних джерел", – резюмували в "Енергоатомі".