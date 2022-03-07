Яка зараз ситуація на Чорнобильській АЕС: на об’єкті "Укриття" вийшли з ладу кілька датчиків

Через це неможливо контролювати критичність та низку радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.
Персонал захопленої російськими окупантами Чорнобильської АЕС вже 11 добу виконує свої обов’язки із забезпечення безпечної експлуатації об’єктів.
Про це повідомили в "Енергоатомі" 6 березня.
Згідно з повідомленням, не відновлено роботу автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження.
Наразі неможливий регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження.
Не відновлено стаціонарний та стільниковий телефонний зв'язок із персоналом АЕС, що залишається безпосередньо на станції. Водночас за інформацією персоналу АЕС, що отримується доступними каналамизв’язку, параметри безпеки об’єктів електростанції поки перебувають у нормі.
На об’єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря. Через це неможливо контролювати критичність та низку радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.
"Окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та у Зоні відчуження. Держатомрегулювання продовжує моніторити ситуацію на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" та аналізує дані, отримані із доступних джерел", – резюмували в "Енергоатомі".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.