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Яка зараз ситуація в Київській області: найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка

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Яка зараз ситуація в Київській області: найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка

Національна поліція України

Проводиться евакуація населення з Демидова, повідомили правоохоронці.

Станом на 5 березня складною залишається ситуація у Бучанському районі Київської області

Про це повідомила Нацполіція України.

"Були спроби прорватись до Стоянки. Тривають бої. Найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка", ­– йдеться у повідомленні.

  • У Вишгородському районі ворог завдав два авіаудари. Снаряд влучив у військову частину Нацгвардії. Також пошкоджена мобільна вишка у Межигір’ї. Проводиться евакуація населення з Демидова.
  • У Бориспільському районі ворожі війська обстріляли військовий об’єкт. Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп. 
  • Територія Броварського району перебуває під контролем. В Русанові під час обстрілів було зруйновано декілька житлових будинків.
  • У Білоцерківському та Обухівському районах ситуація спокійна. Поліція перевіряє інформацію щодо ворожих маячків.

"Посилені патрулі та допомога під час евакуації: поліція Київщини продовжує нести службу під час воєнного стану. Особовий склад поліції Київщини продовжує захищати Батьківщину, протидіяти мародерству та допомагати населенню", ­– зазначили правоохоронці.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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