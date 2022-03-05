Яка зараз ситуація в Київській області: найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка

Яка зараз ситуація в Київській області: найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка

Проводиться евакуація населення з Демидова, повідомили правоохоронці.

Станом на 5 березня складною залишається ситуація у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомила Нацполіція України.

Також читайте Жителі міста Ірпінь на Київщині змушені тікати від російських окупантів через зруйнований міст: фото

"Були спроби прорватись до Стоянки. Тривають бої. Найважчими залишаються Ірпінь, Макарів, Буча та Бородянка", ­– йдеться у повідомленні.

У Вишгородському районі ворог завдав два авіаудари. Снаряд влучив у військову частину Нацгвардії. Також пошкоджена мобільна вишка у Межигір’ї. Проводиться евакуація населення з Демидова.

ворог завдав два авіаудари. Снаряд влучив у військову частину Нацгвардії. Також пошкоджена мобільна вишка у Межигір’ї. Проводиться евакуація населення з Демидова. У Бориспільському районі ворожі війська обстріляли військовий об’єкт. Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп.

ворожі війська обстріляли військовий об’єкт. Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп. Територія Броварського району перебуває під контролем. В Русанові під час обстрілів було зруйновано декілька житлових будинків.

перебуває під контролем. В Русанові під час обстрілів було зруйновано декілька житлових будинків. У Білоцерківському та Обухівському районах ситуація спокійна. Поліція перевіряє інформацію щодо ворожих маячків.

"Посилені патрулі та допомога під час евакуації: поліція Київщини продовжує нести службу під час воєнного стану. Особовий склад поліції Київщини продовжує захищати Батьківщину, протидіяти мародерству та допомагати населенню", ­– зазначили правоохоронці.