Яка зброя може бути ефективною проти живої сили окупантів: відповідь експерта

Якби союзники України дали Збройним силам касетні боєприпаси для ATACMS, це допомогло би знищити ще більше російських окупантів.

Про це заявив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо касетний боєприпас американський у повітрі розкривається, з нього вилітають понад 48 десятків одиниць боєприпасів - півтора футбольного поля закривають. Коли ATACMS летить з касетними, то там удесятеро більше. Тобто 400 чи 500 боєприпасів… Це дуже важливо, особливо у віддалених тилових регіонах Луганської, Донецької областей, де велике зосередження живої сили зупинилося", - наголошує Ступак.

Водночас, вважає аналітик, Вашингтон може передати Україні невелику кількість ракет ATACMS для пробного використання.

"Уряд США боїться, що українці спробують цими ракетами дістати територію Російської Федерації в межах 1991-го року, а ще гірше - територію Республіки Білорусь, яка є агресором в особі режиму Лукашенка, тому дуже сильно побоюються. Вони подивляться, як б’ють, наскільки ефективно б’ють, що немає виходу за ті рамки, які попросив і вказав нам Білий дім, і ось тоді, можливо, дадуть інші партії", - каже Іван Ступак.

Як повідомлялося, військовий експерт Іван Киричевський розповідав, що однією ракетою ATACMS можна розбити колону російських військ на марші, а далекобійніші мають змогу знищувати ворожі бойові вертольоти ще до їх зльоту. Адже британські Storm Shadow, французькі SCALP і навіть модернізовані "Нептуни" призначені "трошечки не для того".

Нагадаємо, NBC News з посиланням на трьох посадовців США повідомило, що американський президент Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському невелику партію ракет ATACMS.

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