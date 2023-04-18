Яка зброя може знищити Кримський міст: відповідь Жданова

Жданов підтвердив, що ракети Tomahawk і ATACMS можуть знищити Кримський міст. Проте Україні їх поки не дають.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував сюжет на російських пропагандистських ЗМІ, де росіяни стривожено обговорювали, чим українців можуть знищити Кримський міст.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

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"Я бачив сюжет російських пропагандистів про наш ракетний комплекс "Сапсан", ми можемо лише гордитися цим. Нехай бояться. Я не буду їх "розчаровувати". Ракети ATACMS – це 300 км, а "Сапсан" за технічним завданням має бити на 480 км. Ці дві ракети – балістичні. У Росії наразі немає комплексу, який зміг би боротися з балістичними ракетами. Системи С-400 – це покращені С-300. С-300 з балістичними не бореться. Ми це перевірили на практиці на власному досвіді. Ми знаємо, що крилаті ракети збиваємо, "шахеди" збиваємо, балістичні коефіцієнт – 0,3%. А на практиці майже вся балістика досягає цілі. Тому якщо ATACMS полетить, то її вже ніхто не зупинить", – зазначив експерт.

Жданов підтвердив, що американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk теж можуть знищити Кримський міст. Проте питання – де їх взяти.

"Tomahawk, особливо останні модифікації – це високоточна зброя. Там коефіцієнт кругового відхилення – 5-10 метрів. Для Кримського моста – це цілком допустима точність, щоб не промахнутися. Дальність у неї 1500-2500 тис. км. Для Кримського мосту вистачить.

Крім того ми переконалися, що коли на мосту руйнується один проліт, сусідній проліт сходить з опор. Минулого разу у них один проліт був зруйнований, а два – "з'їхали" з опор. Питання – де взяти Tomahawk", – підсумував Жданов.

Раніше повідомлялося, що Росія посилить охорону Кримського мосту.

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