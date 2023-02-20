Яка зброя потрібна Україні для поразки Росії: Ігнат дав відповідь

Найбажанішою зброєю для України на сьогодні залишаються літаки.

Для поразки Росії Україні необхідне високоточне далекобійне озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

Ігнат зазначає, що у списку озброєння та військової техніки, який Україна передала західним партнерам, вказані ті позиції, які першочергово необхідні Силам оборони України.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - сказав він.

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Ігнат додав, що для цього частина українських військових проходить навчання у різних країнах. Здебільшого йдеться про США

"Вершина нашої мрії - це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі - це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, - все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території", - наголосив Ігнат.

Зброя для України

Джо Байден, сьогодні, 20 лютого, у Києві анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, які далекобійні ракети Україна може отримати цього року від західних партнерів.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав "нейтральні" країни передати Україні озброєння

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