Яка зброя потрібна Україні, щоб змінити перебіг війни і перемогти Росію

Для того, щоби вибити окупантів з нашої землі, Збройним силам необхідна військово-технічна допомога західних країн.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України перебіг війни кілька разів змінювався. Значно більша матеріальна підтримка Заходу допоможе Україні досягти прогресу у звільненні території.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними журналістів, усього три види зброї здатні переламати хід війни в Україні. Насамперед, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди.

"Ці снаряди разом із додатковими боєприпасами з інших джерел дозволяли українській зброї вистрілювати близько 10 000 пострілів на день протягом більшої частини перших 1,5 року війни. Цього було достатньо, щоб зрівнятися з російськими батареями, коли росіяни використали більшу частину своїх запасів боєприпасів у перші кілька тижнів війни", – пише видання.

Однак блокада схвалення нового фінансування з боку Республіканської партії та подальше скорочення кількості боєприпасів, які США постачали Україні до кінця минулого року, зменшили щоденний запас снарядів для українців на дві третини.

Другою найбільшою потребою України є батареї протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

"Подвоєння або потроєння кількості Patriot може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також зменшити кількість масштабних і кривавих ракетних ударів Росії по українських містах", – зазначають журналісти.

Ще одним видом зброї, якої потребує Україна, є бронетехніка. Видання наголосило, що 47-ма механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, зокрема танків М-1 Abrams і бойових машин М-2 Bradley, тож постачаючи нову техінку, США могли б "врятувати одну з найкращих українських бригад".

Bradley та Abrams є одними з найкращих броньованих машин у світі. У контратаках проти російських штурмових груп на захід від Авдіївки, за допомогою М-1 і М-2 вдалося сповільнити зимовий наступ Росії.

Нагадаємо:

Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч снарядів до артилерії. Вони надійдуть із запасів Бундесверу.

Партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом у цьому плані.

Другий етап передбачає підтримку ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів за межами Європи. Німеччина профінансувала 180 тисяч снарядів у межах цієї програми, які Україна отримає в другій половині 2024 року.

Третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з IV кварталу.

Варшава також подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ за межами Євросоюзу. Йдеться про фінансування 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

У лютому президент Чехії оголосив, що його країна в співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів.

Чехія знайшла для України близько 800 тисяч снарядів, але шукатиме фінансування для передавання.

Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати 1,5 мільярда доларів на оплату боєприпасів і попросила приєднатися до цього союзників.

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