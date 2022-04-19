Якби ми отримали доступ до зброї, якої потребуємо, ми б уже завершили цю війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава б уже завершила війну, якби отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує.
Україна б уже повернула мир та звільнила територію від окупантів.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 19 квітня.
"Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів, яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів", – сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що перевага українських військових – у тактиці та у мудрості, що цілком очевидно.
"Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв’ю наголошую на простій істині – це несправедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах", – наголосив президент.
Він додав, що якщо партнери мають зброю та боєприпаси, які потрібні Україні зараз, то цей їхній моральний обов’язок – допомогти захистити свободу, врятувати життя тисяч українців.
"Якби ми отримали у перший же тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України, для свободи в Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей", – повідомив Зеленський.
Він також висловив сподівання, що партнери почують цю тезу та зрозуміють, що кожен день має значення.
Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.
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