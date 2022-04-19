Якби ми отримали доступ до зброї, якої потребуємо, ми б уже завершили цю війну – Зеленський

Якби ми отримали доступ до зброї, якої потребуємо, ми б уже завершили цю війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава б уже завершила війну, якби отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує.

Україна б уже повернула мир та звільнила територію від окупантів.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 19 квітня.

Також читайте Велика Британія, США та Канада пообіцяли надати Україні важке зброєння

"Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів, яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що перевага українських військових – у тактиці та у мудрості, що цілком очевидно.

"Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв’ю наголошую на простій істині – це несправедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах", – наголосив президент.

Він додав, що якщо партнери мають зброю та боєприпаси, які потрібні Україні зараз, то цей їхній моральний обов’язок – допомогти захистити свободу, врятувати життя тисяч українців.

"Якби ми отримали у перший же тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України, для свободи в Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей", – повідомив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що партнери почують цю тезу та зрозуміють, що кожен день має значення.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.

Читайте також: