"Якби ми слухали порад західних експертів, нас усіх би вбили у перший тиждень наступу" - екскомандир "Айдару"

Спроба дотриматися доктрин західних експертів без таких ресурсів, які є у Заходу, просто призвела б до того, що російські окупанти нас усіх би вбили у перший тиждень наступу.

Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі марафону 26 серпня.

"Оці всі політологи і дипломати – я не можу не згадати… в одній з пісень "ДДТ" було таке формулювання: "он отделает любого теоретика кунг-фу". Так оці "теоретики кунг-фу", які навіть їхні війни, дуже відмінні від наших, але вони навіть ці війни бачили лише по "ящику". Таку ж війну, як у нас, бачили тільки їхні дідусі під час Другої світової і Корейської, після того в принципі в їхніх суспільствах ніхто таку війну не воював. Достатньо вже відомо, що в перші дні великого нашого наступу ми таки спробували трошки робити так, як вони нас навчали, але виявилося, що те, як вони нас навчали, передбачає абсолютну перевагу в повітрі, а от її нам, м’яко кажучи, зовсім не дали, її немає навіть досі. Перевага росіян – в 10-12 разів по авіації. Відповідно, нам довелось повністю перебудовувати взагалі всю свою стратегію під ті жорсткі реалії, які є. Коли нам пообіцяли зброї як на дві американських дивізії, реально доїхало приблизно як на одну мехбригаду, все решта – досі лишається в процесі... А небо – у росіян, перевага в "арті" – у росіян. Враховуючи ці реалії, ми почали свій наступ і звичайно ведемо его тепер так, як ми самі вирахували", - наголосив він.

Євген Дикий наголошує, що неможливо воювати в цих умовах з тим озброєнням, що зараз має наша армія, щоб все ж таки максимально зберегти своїх людей.

"Бо спроба дотриматися їхніх доктрин (західних експертів - ред.) без їхніх ресурсів просто призвела б до того, що нас всіх би вбили в перший тиждень наступу", - резюмував військовий аналітик.

Нагадаємо, раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий попереджав про небезпеку чеченського сценарію для України.